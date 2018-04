Noroviren im Seniorenwohnhaus Hellbrunn: Wahllokale werden verlegt

Zehn Bewohner und vier Mitarbeiter sind aktuell im Seniorenwohnhaus (SWH) Hellbrunn an Noroviren erkrankt. Sie leiden an Durchfall und Erbrechen, teilte die Stadt Salzburg in einer Aussendung mit. Gezielte Hygienemaßnahmen sind in Kraft. Zur Vorsicht werden vier Wahllokale (Sprengel 1403 bis 1406) für die Salzburger Landtagswahl am kommenden Sonntag in die nahe Naturwissenschaftliche Fakultät der Uni Salzburg verlegt.