Norwegerin Marit Björgen beendet Karriere

Rekord-Olympiasiegerin Marit Björgen - © APA

Die norwegische Langlauf-Königin Marit Björgen beendet ihre Karriere. “Ich spüre, dass ich nicht mehr die Motivation habe, die ich brauche, um in einer weiteren Saison 100 Prozent zu geben”, sagte die 38-Jährige am Freitag dem Fernsehsender NRK. “Deshalb habe ich mich entschieden zurückzutreten.” Die nationalen Meisterschaften am Wochenende in Alta werden ihr letzter Renneinsatz sein.