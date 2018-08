Notfallmaßnahmen gegen Peso-Verfall in Argentinien

Finanzminister Dujovne trifft am Dienstag IWF-Chefin Lagarde - © APA (AFP)

In Argentinien plant die Regierung nach dem rasanten Verfall der Landeswährung Peso eine Reihe wirtschaftspolitischer Notfallmaßnahmen. Die Notenbank kündigte am Freitag weitere Verkäufe von Devisenreserven im Umfang von 675 Mio. Dollar (577,3 Mio. Euro) an. Dies sorgte am Finanzmarkt für etwas Beruhigung. Die Hoffnungen ruhen nun auf dem Internationalen Währungsfonds.