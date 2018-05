Notschlafstelle Linzer Gasse zu 90 Prozent ausgelastet

Die Notschlafstelle war zu 90 Prozent ausgelastet. Symbolbild) - © APA/GEORG HOCHMUTH

Die Notschlaftstelle in der Linzer Gasse war in der Saison 2017/2018 zu 90 Prozent ausgelastet. Das erklärt Sozialstadträtin Anja Hagenauer am Dienstag in einer Aussendung. 127 Mal mussten Personen abgewiesen werden.