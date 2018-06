Große Show bei Iron Maiden - © APA (Oczeret)

Das Nova Rock ist in der Nacht auf Montag mit Iron Maiden zu Ende gegangen. Die britische Band bot ein Heavy Metal Spektakel und erfüllte die Erwartungen an einen Headliner. Neben ausschließlich Hits der Formation gab es eine große Show mit aufwendigen Bühnenbildern – da kreiste sogar ein Flugzeug über den Köpfen der Musiker. 220.000 Besucher waren an den vier Tagen zum Nova Rock gekommen.