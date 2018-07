Vier-Satz-Niederlage für den Niederösterreicher - © APA (AFP)

Qualifikant Dennis Novak hat in der “Verlängerung” seines Drittrunden-Spiels in Wimbledon die Sensation verpasst. Der 24-jährige Niederösterreicher musste sich am Samstag dem als Nummer 13 gesetzten Kanadier Milos Raonic nach 2:32 Stunden mit 6:7(5),6:4,5:7,2:6 geschlagen geben. Das Spiel war am Vortag im dritten Satz bei 5:6 aus Sicht Novaks wegen Dunkelheit abgebrochen worden.