Novartis steigt aus Joint Venture mit GSK aus

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis steigt aus seinem Gemeinschaftsunternehmen mit dem britischen Konkurrenten GlaxoSmithKline (GSK) aus. GSK will für 13 Mrd. US-Dollar in bar Novartis’ 36,5-prozentige Beteiligung an dem Joint Venture für rezeptfreie Medikamente übernehmen, wie die Gesellschaften am Dienstag mitteilten.