November legt milden Start in Salzburg hin

Mit Temperaturen um 20 Grad in den kommenden Tagen reiht sich der November nahtlos an den überdurchschnittlich warmen Oktober. Hauptverantwortlich hierfür ist eine föhnige Südströmung, die an der Alpennordseite für die höchsten Temperaturen sorgt. Bereits am Sonntag wird im Land Salzburg vielerorts die 20-Grad-Marke geknackt, prognostizieren die Ubimet-Meteorologen.