NR-Präsident Sobotka für volle Aufklärung in BVT-Affäre

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka - © APA

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) spricht sich für volle Aufklärung in der Causa um das Bundesamt für Verfassungsschutz aus und weist Kritik an der Zurückweisung des SPÖ-Antrages für einen U-Ausschuss zurück. “Aufklärung ist alleine schon deshalb wichtig, weil das Vertrauen in die heimische Polizei keinesfalls in Mitleidenschaft gezogen werden darf”, sagte Sobotka im APA-Interview.