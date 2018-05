Nürnberg kehrt in deutsche Bundesliga zurück

Nürnberg feierte nach Sieg in Sandhausen Aufstiegsparty - © APA (dpa)

Der 1. FC Nürnberg begleitet Fortuna Düsseldorf zurück in die deutsche Fußball-Bundesliga. Die Franken gewannen am vorletzten Spieltag der 2. Liga beim SV Sandhausen 2:0. Durch den Sieg am Sonntag steht der achte Erstligaaufstieg der Nürnberger schon vor dem direkten Meisterschaftsduell mit Düsseldorf am kommenden Sonntag fest. Georg Margreitter spielte beim entscheidenden Sieg durch.