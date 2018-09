Nürnberger Delfin-Opa Moby ist tot

Sie haben ihr heutiges Zuhause in Holland, Spanien und Portugal. Sonntagfrüh sei Moby, der wegen eines weißen Flecks auf dem Kopf unverkennbar gewesen war, nicht zur üblichen Futterrunde gekommen, berichtete ein Stadtsprecher. Trotz einer sofort eingeleiteten Therapie habe sich sein Zustand sehr schnell verschlechtert. Er sei wenige Stunden später gestorben. Mit etwa 58 Jahren war Moby den Angaben nach der älteste männliche Delfin in menschlicher Obhut in den Europäischen Erhaltungszuchtprogrammen.

(APA/dpa)