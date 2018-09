Nun 68 Tote nach Anschlag auf Demonstranten in Afghanistan

Ein Selbstmordattentäter hatte sich am Dienstag inmitten von Demonstranten auf einer Überlandstraße, die von der Provinzhauptstadt Jalalabad zum Grenzübergang Torkham nach Pakistan führt, in die Luft gesprengt. Die Proteste waren gegen einen Kommandant der Lokalpolizei des Bezirks Shinwar gerichtet gewesen, sagte die Provinzrätin Nilofar Aziz. Die Menschen in dem Gebiet fühlten sich von ihm drangsaliert.

Bisher bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid erklärte über den Kurznachrichtendienst Twitter, seine Gruppierung habe mit dem Anschlag nichts zu tun.

(APA/dpa)