Nur drei Stunden Pause bei 49 Stunden am Steuer: Lkw-Lenker gestoppt

Der Lkw-Lenker musste sein Fahrzeug stehen lassen. - © Bilderbox

Massive Überschreitungen der erlaubten Lenkzeiten hat die Salzburger Polizei am Mittwoch bei einem türkischen Kraftfahrer festgestellt. Bei einer Kontrolle in der Landeshauptstadt zeigte sich, dass der 52-Jährige in den vergangenen 29 Tagen fast ohne Pausen am Steuer seines in Österreich zugelassenen Sattelfahrzeuges gesessen war.