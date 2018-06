Die 42. Tage der deutschsprachigen Literatur werden heuer am 4. Juli mit der Klagenfurter Rede zur Literatur eröffnet. Feridun Zaimoglus Ansprache wird unter dem Titel “Der Wert der Worte” angekündigt. Es werden wie immer gleich eine ganze Reihe an Preisen vergeben. Mit 25.000 Euro am höchsten dotiert ist der von der Stadt Klagenfurt gestiftete Bachmann-Preis.

(APA)