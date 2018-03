Obdachloser in Deutschland enthauptet

Die Polizei ermittelt wegen eines grausigen Todesfalls - © APA (dpa/Symbolbild)

Grausiger Tod eines Obdachlosen in Koblenz in Deutschland – der Mann wurde von unbekannten Tätern enthauptet. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Sonderkommission ermittelt. Die Beamten wollten zunächst keine näheren Einzelheiten zur Tat bekanntgeben. Bis zum Mittwochabend war noch kein Verdächtiger gefasst.