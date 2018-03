Oberalm: Betrunkener 18-Jähriger geht auf Polizisten los

Der 18-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. (Symbolbild) - © Bilderbox

Zu einem Angriff auf Polizeibeamte kam es am Montag in den frühen Morgenstunden in Oberalm (Tennengau). Ein betrunkener 18-Jähriger ging auf die Exekutive los. Er selbst und ein Polizist wurden dabei verletzt.