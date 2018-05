Oberlin verlässt Red Bull Salzburg – Schweizer Abwehr-Talent im Anflug

Der Doppelstaatsbürger van der Werff (Schweiz/Niederlande) stammt aus dem Nachwuchs von St. Gallen und kam in der noch laufenden Saison der Schweizer Super League auf acht Einsätze – bei den Bullen erhielt er einen Vertrag bis 2022.

Van der Werff dockt in Salzburg an

Sportdirektor Christoph Freund meint zum Neuzugang: “Mit Jasper konnten wir einen talentierten und spielerisch starken Innenverteidiger zu uns holen. Er bringt viele Qualitäten für unser Spiel mit und hat auch noch großes Entwicklungspotenzial.” Der Neuzugang selbst ist gespannt auf die neue Herausforderung: “Ich freue mich sehr auf den spielfreudigen und intensiven Fußball, der hier in Salzburg gespielt wird”, so van der Werff

FC Basel zieht Oberlin-Option

Nicht mehr aus der Schweiz nach zu Red Bull Salzburg zurückkehren wird Dimitri Oberlin. Der im Sommer 2017 an den FC Basel verliehene Offensivmann wurde von den Eidgenossen mittels der im Vorjahr vereinbarten Kaufoption in Höhe von rund 4,1 Millionen Euro fix verpflichtet. In Basel, wo dem 20-Jährigen in 37 Spielen zehn Treffer gelangen, unterschreibt der Stürmer einen Vertrag bis 2022.