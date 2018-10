Oberösterreicher bei Bergtour in Salzburg tödlich abgestürzt

Ein 38-jähriger Oberösterreicher ist am Sonntag bei einer Bergtour auf den Rinnerkogel in Strobl (Bezirk Salzburg-Umgebung) tödlich verunglückt. Der Mann stürzte laut Polizei beim Abstieg rund 50 Meter über ein steiles Felsgelände ab und kam in einer steilen Felsrinne zu liegen. Zeugen verständigten die Rettung, der Notarzt konnte aber nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Der Unfall passierte vor kurz vor Mittag, der Mann wollte wieder über den zuvor benutzten, markierten Steig absteigen. Dabei stürzte er auf einer Seehöhe von etwa 1.700 Meter in einer ausgesetzten und mit Stahlseilen versicherten Passage etwa 50 Höhenmeter über steiles Felsgelände ab und kam in einer Felsrinne unmittelbar neben dem markierten Steig zu liegen. Die Ursache für den Absturz ist unbekannt. Aufsteigende Alpinisten nahmen den Sturz wahr und verständigten die Einsatzkräfte. Für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät. Der 38-jährige Bergwanderer zog sich bei dem Absturz tödliche Verletzungen zu und wurde letztlich von der Besatzung des Polizei-Hubschraubers geborgen. (APA) Leserreporter Feedback