Oberösterreichisches Unternehmen baut Teleskop für die ESA

Die Mühlviertler Firma ASA Astrosysteme baut ein Teleskop für die Europäische Raumfahrtagentur ESA. Das Beobachtungssystem werde bei einer Bodenstation auf Teneriffa für die hochgenaue Bestimmung von Satellitenpositionen zum Einsatz kommen, teilte ASA Astrosysteme am Freitag in einer Aussendung mit. Sie soll in zwei Jahren in Betrieb gehen.