Oberrothenbuch: 39-Jähriger kracht mit Pkw gegen Baum

Die Feuerwehr musste den Pkw-Lenker aus seinem Wagen schneiden. - © Pressefoto Scharinger

Eingeklemmt wurde am Samstag in den frühen Morgenstunden ein 39-jähriger Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall in Oberrothenbuch (Bez. Braunau) in Oberösterreich. Der Mann aus dem benachbarten Deutschland war mit seinem Wagen in einem Baum geprallt.