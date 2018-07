Oberste Richterin Polens verweigert Entlassung durch Duda

Präsident Duda kann das Gesuch ohne Angabe von Gründen ablehnen - © APA (AFP/Archiv)

Wenige Stunden vor ihrer geplanten Zwangspensionierung trotzt die Oberste Richterin Polens der Regierung und weigert sich, ihren Posten aufzugeben. “Ich fühle mich als Präsidentin bis 2020”, sagte Malgorzata Gersdorf am Dienstag dem Privatsender TVN24. Vor Studenten an der Universität Warschau sprach sie von einer “Säuberung” am Obersten Gericht durch die nationalkonservative Regierung.