Obersteirer verunglückt bei Traktor-Absturz tödlich

Der 70-Jährige aus Stadl an der Mur hatte gegen 11 Uhr im Wald bei Predlitz im Bezirk Murau Äste mit einem Schild zur Seite geschoben. Er geriet allerdings an den Abhang und stürzte rücklings etwa zehn Meter ab. Er wurde dabei vom Hinterreifen unter dem Traktor eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei schloss Fremdverschulden aus.

(APA)