Frau wehrt sich mit Ohrfeige gegen Grapscher in Obertauern

In Obertauern wurde eine Frau sexuell belästigt und geschlagen. (Symbolbild) - © Bilderbox

Nachdem ihr ein Mann in einem Lokal in Obertauern (Pongau/Lungau) an den Hintern gegriffen hatte, verpasste ihm eine Oberösterreicherin in der Nacht auf Sonntag eine Ohrfeige. Daraufhin schlug ihr der Kärntner ins Gesicht, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Auch in der Salzburger Altstadt kam es zu einem ähnlichen Vorfall.