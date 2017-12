Obertraun: 28-Jährige beim Bobfahren schwer verletzt

Die Frau wurde im Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) - © Bilderbox

Schwere Verletzungen am Rücken zog sich am Freitagnachmittag eine 28-Jährige beim Bobfahren in Obertraun (Bez. Gmunden) in Oberösterreich zu. Die Frau stürzte mehrere Meter ab, ein Winkeleisen bohrte sich durch den Tellerbob.