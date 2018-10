Ö3-Moderator Andi Knoll bei Trachten-Manufaktur in Wals

Andi Knoll wird in Wals beim Trachtenschneidern helfen. - © Hitradio Ö3

Ö3-Moderator Andi Knoll will herausfinden, was seine Hörer machen, während er im Studio sitzt. Deshalb besucht er Arbeitsplätze in ganz Österreich, um seine Show von dort aus zu moderieren. Am Freitag ist er in der Trachten-Manufaktur “Herzstickerl” in Wals (Flachgau) im Einsatz. Unser Fotograf Marcel ist für euch vor Ort dabei!