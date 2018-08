ÖAMTC-Pannenhilfe wegen Hitze in Salzburg im Dauereinsatz

Der ÖAMTC-Abschleppdienst war 23.600 Mal im Einsatz. Österreichweit einsatzstärkster Tag seit Julibeginn war der vergangene Samstag: 2.200 Mal rückten die Pannenfahrer aus. Insgesamt erwartet Harald Mlinarik in den Sommermonaten Juli bis September etwa 173.000 Pannenhilfe-Einsätze in ganz Österreich, im Schnitt also rund 1.900 Einsatzfahrten täglich.

4.010 Einsätze in Salzburg im Juli

“Die Hitzewelle fällt genau mit der Hauptreisezeit zusammen. Das spüren natürlich auch unsere Pannenfahrer, die allein im Juli 4.010 Einsätze zu absolvieren hatten, berichtet Herbert Thaler, Leiter der Pannenhilfe beim ÖAMTC Salzburg. Auch der ÖAMTC-Abschleppdienst hatte viel Arbeit zu verrichten: 1.701 Mal ging gar nichts mehr und ein liegengebliebenes Fahrzeug musste “an den Haken”.

Einsatzstärkster Tag war der 28. Juli: 244 Mal mussten die Pannenhelfer bei großer Hitze ausrücken, um liegengebliebene Autos zu reparieren.

Kühlsysteme und Batterien versagen

Es gibt typische Pannenursachen bei Hitze: Hohe Temperaturen in Kombination mit städtischem Stop-and-go-Verkehr lassen beispielsweise häufig das Kühlsystem streiken. Probleme mit der Elektronik sind ebenfalls häufig. “Und um mit einem Mythos aufzuräumen: Die Batterie ist nicht nur im Winter der stärkste Einsatzgrund, auch im Sommer entfällt gut ein Drittel der Pannenhilfen darauf”, sagte Mlinarik. “Autobatterien werden bei Hitze genauso instabil wie bei Kälte.” Im schlimmsten Fall muss die Batterie sogar getauscht werden, daher haben die Pannenfahrer auch im Sommer Ersatzbatterien in ihrem Einsatzfahrzeug.

Viele Ausgesperrte, viele Falschtanker

Temperaturen von 30 Grad und mehr setzen aber nicht nur der Technik zu. Auch die menschliche Konzentration leidet. 288 Mal haben sich Salzburger Autofahrer im Juli aus ihren Fahrzeugen ausgesperrt, das bedeutet im Schnitt acht Aufsperr-Einsätze pro Tag.

Hitzebedingte Konzentrationsmängel und Autowechsel im Urlaub führten auch zu mehr Falschtankern: Im Schnitt kam es im Juli in Salzburg zwei- bis dreimal pro Tag vor, dass Benzin in Dieselautos getankt wurde. Meistens bemerken die Lenker ihren Fehler noch an der Tankstelle – etwa beim Bezahlen. “Wenn man draufkommt, dass man falsch getankt hat, ist es wichtig, das Auto auf keinen Fall zu starten. Einfach ein paar Meter wegschieben und auf unseren Pannenfahrer warten. Wir schleppen das Auto zum Stützpunkt und pumpen den Tank aus. Wenn sich der falsche Treibstoff einmal in der Motor-Zuleitung verteilt hat, wird es richtig kompliziert“, warnt Thaler.

(APA/SALZBURG24)