ÖAMTC: “Salzburg richtet sich auf Stau-Sommer ein”

Salzburg stellt sich auf viele Staus ein. - © wildbild/Archiv

Am verlängerten Pfingstwochenende steht uns in Salzburg wieder ein Stau-Chaos bevor. Unabhängig davon prognostiziert der ÖAMTC erneut einen staureichen Sommer auf West-, Tauernautobahn und Co. Wir geben euch einen Überblick.