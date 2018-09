ÖAMTC Salzburg stellt sich gegen EU-Maut-Pläne

Die Vignette ist in der EU ein Auslaufmodell. - © APA/dpa

Wenn es nach den Plänen der EU-Kommission geht, dann sollen in den kommenden Jahren Mautvignetten mit Pauschalentgelten, wie in Österreich, abgeschafft werden. Heißt: Es wird an einer kilometerabhängigen Maut gebastelt. In Salzburg wären Zehntausende Pendler betroffen, warnt der ÖAMTC.