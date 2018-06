ÖAMTC Salzburg überrascht kleinen Hubschrauberfan

Begonnen hatte alles mit einem Brief von Mama Franziska. Die Berlinerin urlaubte heuer mit ihrem Mann und Sohn Malte im Salzburger Land. Dabei beobachtete Malte den ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 6 mehrmals bei Einsätzen in den Bergen. „Malte ist total fasziniert vom Hubschrauber, er ist der geborene Bergretter. Mein Mann und ich mussten uns im Urlaub mehrere Male von ihm ‘retten’ lassen, schildert Franziska Stoppok. Mit der Bitte um ein kleines Geschenk für ihren Malte, der am 18. Juni seinen zwölften Geburtstag feierte, wandte sie sich an den ÖAMTC Salzburg. „Er freut sich über alles, was mit dem Hubschrauber zu tun hat, Sie würden ihm eine riesige Freude machen“, schrieb die Berlinerin in ihrem Brief.

Hubschraubergeschenke für Malte

Beim ÖAMTC machte man sich sofort auf die Suche nach geeigneten Geschenken für den kleinen Hubschrauberfan: Ein Kinder-Poloshirt und eine Kappe mit Christophorus-Emblemen, ein Plüschhubschrauber und jede Menge Aufkleber wurden eingepackt und verschickt. „Wir haben auch noch einen Gutschein für einen Besuch beim Christophorus 6 am Salzburger Flughafen gebastelt“, erzählt Aloisia Gurtner vom ÖAMTC Salzburg.

Malte ist großer Hubschrauberfan. Foto: Franziska Stoppok ©

Malte wird Mannschaft des Christophorus 6 besuchen

Pünktlich zur Geburtstagsfeier landete das gelbe Packerl bei Malte in Berlin. „Sie haben meinem Sohn eine traumhafte Überraschung bereitet, er hat die Sachen sofort anprobiert und wollte sie am Abend gar nicht mehr ausziehen“, schildert Mama Franziska in einem Mail an den ÖAMTC. Im Herbst geht dann der allergrößte Wunsch Maltes in Erfüllung: Der kleine Junge aus Berlin kommt mit seiner Familie wieder nach Salzburg und darf Pilot Tom Brändle und den gelben Hubschrauber ganz aus der Nähe kennenlernen.