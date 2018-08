ÖBB-Fahrgast nahm Pferd mit in Zug

Normalerweise sind Pferde in Zügen nicht erlaubt - © APA (Symbolbild)

Ein Fahrgast der ÖBB ist am Mittwoch mit einem Pferd in einen Zug gestiegen. Er fuhr mit dem braunen Paarhufer am Vormittag mit dem REX 3415, der von Stainach-Irdning in der Steiermark nach Attnang-Puchheim in Niederösterreich verkehrt. Gesichtet wurde das Duo rund um die Station Bad Goisern, sagte ÖBB-Sprecherin Julianne Pamme der APA.