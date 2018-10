ÖBB bauen Nahverkehr aus, Preise steigen

“Mit dem neuen Fahrplan können weitere Taktlücken geschlossen und zusätzliche Verbindungen zu Randzeiten angeboten werden”, sagte Matthä. So werden zusätzliche Züge um Wiener Neustadt und St. Pölten verkehren, aber auch Verdichtungen auf Strecken wie zwischen Wien und Retz sowie Wien und Laa an der Thaya geboten. Im Fernverkehr werden vermehrt Direktverbindungen zwischen Lienz und Wien eingerichtet. Neue Abendverbindungen wird es auf den Strecken zwischen Klagenfurt und Salzburg sowie Graz und Wien geben.

Internationale Verbindungen werden ausgebaut

International verkehren künftig unter anderem zweimal täglich Züge von Wien nach Berlin, wobei die Strecke untertags über Linz und Erfurt und in der Nacht über Wroclaw (Polen) führt. Von Ost nach West wird eine neue Verbindung von Bratislava nach Zürich mit Zwischenstopp in Wien etabliert. Zudem wird es eine neue Verbindung von Wien über Budapest bis nach Cluj Napoca (Rumänien) geben.

ÖBB: Preise steigen um 1,9 Prozent

Mit dem wachsenden Angebot steigen die Preise. Um durchschnittlich 1,9 Prozent kosten die Tickets der ÖBB mit Einführung des neuen Fahrplans mehr. Zu keiner Preissteigerung kommt es hingegen beim Kauf diverser ÖBB-Vorteilscards, mancher Sparschienetickets und sämtlicher Verbundtickets. “Damit sind über 50 Prozent aller Fahrten nicht von der Preiserhöhung betroffen”, betonte Matthä und sagte, dass die Fahrgäste weiterhin zu einem “sehr, sehr fairen Preis” fahren würden.

Fahrgastzahlen: Rekord für 2018 prognostiziert

Wie die Preise sind auch die Fahrgastzahlen im Steigen begriffen. Für das Jahr 2018 sind 250 Millionen ÖBB-Reisende und damit ein Rekord prognostiziert. Im vergangenen Jahr nutzten noch fünf Millionen Fahrgäste weniger die Züge der ÖBB. 2012 waren es 224 Millionen und damit rund 25 Millionen weniger. Vor allem in Tirol, Oberösterreich und in der Ostregion konnten markante Zuwächse von mehr als fünf Prozent verzeichnet werden.

Flotte wird erneuert

Um weiterhin hohe Zufriedenheit garantieren zu können, kündigte der Vorstandsvorsitzende Matthä eine Qualitätsoffensive an. “Wir investieren in neue Züge und modernisieren unsere bestehenden Garnituren”, konkretisierte Matthä die Vorhaben der ÖBB. In Summe werden 1,8 Milliarden Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren in die Erneuerung der Zugflotte investiert. 165 neue Cityjets werden mit Jahreswechsel bereits in Betrieb sein. Weitere 21 TALENT3 Cityjets gehen in Vorarlberg im zweiten Halbjahr 2019 auf Schiene. 2020 sollen schließlich 25 Züge selben Typs in Tirol folgen.

“Die schönsten Züge nützen nichts, wenn die Infrastruktur nicht passt”, sagte Matthä. Deswegen werden bis 2023 knapp 14 Milliarden Euro investiert, um unter anderem die Sicherheit, die Streckenkapazitäten und die Fahrgeschwindigkeit zu erhöhen. So könne künftig beispielsweise die Strecke zwischen Graz und Klagenfurt in 50 Minuten anstatt der bisherigen knapp drei Stunden Fahrzeit bewältigt werden.

“Sparschine Komfort”

Eine weitere Neuerung stellt die “Sparschiene Komfort” ab Februar nächsten Jahres dar. “Für einen kleinen Aufpreis zur bereits existenten Sparschiene ist eine Sitzplatzreservierung im Preis inkludiert”, erklärte Matthä. Zudem könnten die Tickets bis 15 Tage vor Reiseantritt kostenlos storniert werden. 50 Prozent des Ticketpreises sind hingegen fällig, sollte die Reise bis spätestens einen Tag vor Fahrtantritt nicht in Anspruch genommen werden.

Auf Kundenwünsche wollen die ÖBB gezielt eingehen, weswegen etwa ein Test analoger und digitaler Absperrmöglichkeiten für das Reisegepäck in einzelnen Garnituren im zweiten Quartal 2019 initiiert werde. Auch sollen die bereits existenten Ruhezonen künftig besser ausgewiesen werden.

