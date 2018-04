ÖBB führt nächtliche Gleisarbeiten in Salzburg durch

Damit das Schotterbett die Gleise in der optimalen Lage stabilisieren kann, wird es in regelmäßigen Abständen mit einer Spezialmaschine bearbeitet, informieren die ÖBB am Montag in einer Aussendung. In Liefering finden diese Arbeiten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch statt. Betroffen sind die Abschnitte zwischen Walserweg und Saalach sowie vom Grafenweg bis zum Franz-Josef-Kai auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern. Auf der Strecke vom Bahnhof Neumarkt-Köstendorf bis Weng in der Gemeinde Köstendorf passiert dies in der darauffolgenden Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Im Flachgau sind rund fünf Kilometer Strecke betroffen.

ÖBB: Arbeiten zwischen 21 und 4 Uhr

Die Arbeiten finden aufgrund des dichten Bahnverkehrs zwischen 21 und 4 Uhr statt. Die Bundesbahnen bitten in der Aussendung abschließend um Verständnis für mögliche Lärmentwicklungen.