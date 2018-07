ÖBB kaufen neue Fernverkehrszüge – Siemens Bestbieter

Die ÖBB kaufen vorerst 21 Züge im Wert von ca. 375 Millionen Euro. - © APA

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) schaffen neue Fernverkehrszüge für den Tag- und Nachtverkehr an. Im Vergabeverfahren für eine Rahmenvereinbarung ist Siemens der Bestbieter, so die Bundesbahn am Freitag in einer Aussendung. Gekauft werden in einem ersten Schritt 21 Züge im Wert von ca. 375 Mio. Euro.