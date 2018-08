ÖBB schleifen bis September Schienen in Salzburg

In den Nächten von 5. August bis zum 6. September ist der rund 70 Meter lange Schienenschleifzug auf dem Schienennetz der ÖBB im Pinzgau, im Pongau, im Bereich der Stadt Salzburg, im Tennengau und im Flachgau im Einsatz. Mit der Spezialmaschine werden Unebenheiten an der Oberfläche entfernt. Züge fahren dadurch noch ruhiger über die Gleise und Weichen, für die Anrainer stellt sich eine Lärmreduktion ein und die Lebensdauer der Infrastruktur wird deutlich verlängert.

In Salzburg Aigen (11. – 12.08.2018), Salzburg Gnigl (11. – 13.08.2018) und in Kuchl (11. – 12.08.2018) werden zudem während der Nachtstunden Weichenstopfarbeiten durchgeführt.

Einsatz des Schleifzuges minutiös geplant

Insgesamt bekommen bis zum 6. September 2018 rund 29.500 Meter Gleise und 32 Weichen einen neuen Schliff. Der Einsatz des Schleifzuges ist minutiös geplant. Aufgrund des dichteren Bahnverkehres untertags sind die Arbeitsschichten grundsätzlich in der Nacht eingeteilt. Durch die vielen Schleifmotoren werden pro Schicht mehrere tausend Meter Gleis geschliffen. Nicht nach Zufall, denn die ausgewählten Streckenabschnitte werden bereits im Vorfeld durch den Einsatz eines speziellen Messzuges fixiert. Bei den Anrainern entlang der Bahnstrecken ersuchen die ÖBB um Verständnis für die Arbeiten.

Arbeitseinsätze im Pinzgau

Taxenbach: 08. – 09.08. und 16. – 18.08.2018

Lend: 08. – 09.08. und 30. – 31.08.2018

Bruck an der Glocknerstraße: 16. – 18.08. und 28. – 30.08.2018

Zell am See: 17. – 18.08. / 22 – 23.08. und 29. – 30.08.2018

Leogang: 20. – 22.08. und 23. – 24.08.2018

Saalfelden: 21. – 23.08.2018

Maishofen: 22. – 23.08.2018

Arbeitseinsätze im Pongau

Bad Hofgastein: 05. – 06.08. und 27. – 28.08.2018

Bad Gastein: 05. – 06.08. / 19.08. – 20.08. und 26. – 27.08.2018

Bischofshofen: 06. – 07.08.2018

Pfarrwerfen/Pöham: 06. – 07.08. und 30. – 31.08.2018

Hüttau: 06. – 07.08.2018

Eben im Pongau: 07. – 08.08.2018

Altenmarkt: 07. – 08.08.2018

Radstadt: 07. – 08.08. und 23. – 24.08.2018

Schwarzach im Pongau: 09. – 10.08. / 15. – 16.08. und 01. – 03.09.2018

Sankt Veit im Pongau: 09. – 11.08. / 15. – 16.08. / 19. – 20.08. und 27. – 28.08.2018

Dorfgastein: 12. – 13.08. und 26. – 27.08.2018

Werfen: 30. – 31.08.2018

Arbeitseinsätze in Salzburg Stadt

Salzburg Aigen: 11. – 12.08.2018

Salzburg Gnigl: 11. – 13.08.2018

Salzburg Kasern: 20. – 22.08.2018

Salzburg Aiglhof: 05. – 06.09.2018

Salzburg Hauptbahnhof: 05. – 06.09.2018

Arbeitseinsätze im Tennengau

Kuchl: 11. – 12.08.2018

Golling an der Salzach: 21. – 22.08.2018

Hallein: 04. – 05.09.2018

Arbeitseinsätze im Flachgau

Seekirchen am Wallersee: 03. – 04.09.2018

Köstendorf: 03. – 04.09. und 05. – 06.09.2018