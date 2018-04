ÖBB stellen Fahrplan wegen Bauarbeiten am „Deutschen Eck“ um

Die Deutsche Bahn führt zwischen Freilassing und Traunstein Bauarbeiten durch, weswegen zwölf Tage lang nur ein Gleis zur Verfügung stehen wird. Die ÖBB haben aus diesem Grund für diesen Zeitraum einen eigenen Baustellenfahrplan eingerichtet. So ändern sich die Abfahrtszeiten von Railjets, die von Innsbruck nach Wien oder Budapest unterwegs sind, ab Salzburg. Für Railjets aus Wien in Richtung Westen verlängert sich die Fahrzeit um 15 bis 25 Minuten. Dass Fahrgäste ihre Anschlusszüge in diesem Zeitraum erreichen werden, kann daher nicht garantiert werden.

Fahrplanänderungen bereits online

Alle Fahrplanänderungen sind bereits im Internet unter www.oebb.at, in der ÖBB-Online-Fahrplanauskunft Scotyy sowie der ÖBB-App zu finden.