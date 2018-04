ÖEHV-Team gewann auch zweites Spiel in St. Petersburg

Teamchef Bader kann zufrieden sein - © APA

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat auch das zweite Spiel beim Alrosa-Cup in St. Petersburg gewonnen. Die ÖEHV-Auswahl besiegte am Freitag Norwegens U25 mit 3:1 (0:1,3:0,0:0). Damit geht es am Samstag im letzten Testspiel vor der A-WM ab 4. Mai in Dänemark gegen Russland B um den Turniersieg.