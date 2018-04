ÖEHV-Team unterlag mit neun Neulingen Ungarn 3:4

Teamchef Bader sah knappe Niederlage - © APA

Mit neun Debütanten in seinen Reihen hat das österreichische Eishockey-Nationalteam am Mittwoch eine 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen Ungarn bezogen. ÖEHV-Teamchef Roger Bader startete ohne zahlreiche, bei ihren Clubs engagierte WM-Kandidaten in die Vorbereitung auf die Titelkämpfe im Mai in Dänemark. Das nach seinen Worten “jüngste Team aller Zeiten” schlug sich achtbar.