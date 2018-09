ÖFB-Cup: Klare Sache für Red Bull Salzburg bei Schwaz

Klare Angelegenheit für die Salzburger in Schwaz. - © APA/EXPA/JFK

Red Bull Salzburg bekam es in ÖFB-Cup-Runde zwei am Mittwochabend mit dem Regionalligisten aus Schwaz zu tun. Für das Team von Marco Rose, das in dieser Saison noch ungeschlagen ist, bereitete der Abstecher nach Tirol keine Probleme. Die Bullen lieferten trotz B-Elf einen klaren 6:0-Sieg ab.