ÖFB: Jugend-Nationalteam testet im Salzburg-Doppel

Hannes Wolf (li.) von Red Bull Salzburg und der Bischofshofener Sandro Ingolitsch (Mitte/St. Pölten) werden der U21-Nationalmannschaft fehlen. - © APA/ROBERT JAEGER

Das österreichische U21-Nationalteam (Jahrgang 1996) bereitet sich derzeit in Flachau (Pongau) auf die beiden freundschaftlichen Länderspiele gegen Tschechien vor. Beide Duelle werden auf Salzburger Boden stattfinden. Gestartet wird am Donnerstag, 31. Mai (14.30 Uhr) in Zell am See, gefolgt vom Rückspiel am Sonntag, den 3. Juni (17.30 Uhr) in Kuchl.