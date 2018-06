ÖFB-Kicker mussten Brasiliens Überlegenheit eingestehen

Brasilien war den Österreichern klar überlegen - © APA

Seit dem 6. September 2013 hat Österreichs Fußball-Nationalmannschaft nicht mehr so hoch verloren wie am Sonntag gegen Brasilien. Und seit dem damaligen 0:3 im WM-Quali-Auswärtsmatch gegen Deutschland war das ÖFB-Team auch in keinem Länderspiel so chancenlos wie beim 0:3 gegen die “Selecao”. Der Rekordweltmeister führte der Truppe von Franco Foda den Abstand zur Weltspitze deutlich vor Augen.