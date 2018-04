ÖFB-Präsidium änderte Aufstiegskriterien für 2. Liga

Der ÖFB hatte ursprünglich festgelegt, dass es aus jeder der drei Regionalligen maximal drei Aufsteiger geben darf. - © APA/EXPA

Um die reformierte zweite Fußball-Bundesliga im Juli wie geplant mit 16 Mannschaften starten zu können, hat das Präsidium des ÖFB in einer Sitzung am Freitag die Aufstiegskriterien geändert. Es wird keinen Absteiger aus der Sky Go Erste Liga geben. Außerdem wird aus der Regionalliga Mitte voraussichtlich ein vierter Verein aufsteigen, möglicherweise auch aus der Ostliga.