ÖFB-Spieler haben nach 2:0 gegen Schweden Fokus auf Bosnien

Für das ÖFB-Team wird es nun ernst - © APA

Die lange Testspielphase der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft ist seit Donnerstag abgehakt. Das 2:0 in der Generali-Arena gegen Schweden war der sechste Sieg in den sieben Freundschaftspartien seit dem Amtsantritt von Teamchef Franco Foda, nun wird es mit dem Nations-League-Auswärtsmatch am Dienstag gegen Bosnien-Herzegowina ernst.