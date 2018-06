ÖFB-Team bezwingt Deutschland: Reaktionen zum Freundschaftsspiel

Teamchef Franco Foda ist nach dem historischen 2:1-Sieg gegen Weltmeister Deutschland um Bodenhaftung bemüht gewesen. “Wir sollten jetzt nicht durchdrehen”, warnte der Deutsche nach dem siebenten ÖFB-Sieg in Serie, dem ersten gegen Deutschland seit 32 Jahren. “Es ist ein schöner Moment. Aber wir müssen bodenständig bleiben, demütig bleiben”, sagte Foda zur APA.

Arnautovic: “Sind auf einem guten Weg”

Marko Arnautovic hat nach der eindrucksvoll absolvierten Bewährungsprobe gegen Weltmeister Deutschland (2:1) für die Zukunft der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft ein gutes Gefühl. Auf dem Level der Deutschen sei man zwar trotz des Sieges am Samstagabend in Klagenfurt noch nicht. “Aber wir sind auf einem guten Weg”, meinte Arnautovic. “Wir sind am Reifen.”

Auch das Netz reagierte ausgelassen:

Dragovic, Arnautovic, Zulj – zum Glück ist die Balkanroute nicht schon vor Jahrezehnten geschlossen worden. #AUTGER — Herr K O F L E R™ (@kofi2go) 2. Juni 2018

Habe unserer 8-jährigen Tochter vor dem Spiel wortreich erklärt, dass sich das mit dem Sieg eher nicht ausgehen wird. Man will die Kinder ja vor Enttäuschungen bewahren, so gut es geht. Jetzt natürlich jede Glaubwürdigkeit verspielt. #AUTGER — Lou Lorenz (@lou_lorenz) 2. Juni 2018

EIL +++ ORF-Sportredaktion schließt Korrespondentenbüro in Cordoba. #AUTGER — Gregor Barcal (@GregorBarcal) 2. Juni 2018

Der einzige Spieler in der deutschen Startelf, der bei Österreichs letztem Sieg gegen Deutschland schon gelebt hat, ist übrigens Manuel Neuer. #infotweet #AUTGER — Sportschau (@sportschau) 2. Juni 2018

Was für ein Fußballabend und was für eine Aufholjagd! Ich gratuliere der österreichischen Nationalmannschaft @oefb1904 zum 2:1 Sieg im Freundschaftsspiel gegen unseren Nachbarn und amtierenden Fußballweltmeister Deutschland @DFB_Team. Großartige Leistung! #autger — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 2. Juni 2018

Wenn wir heute Deutschland schlagen sind wir dann Weltmeister?#AUTger — Lehnsherr, Erster seines Namens (@derLehnsherr) 2. Juni 2018

Was für ein wunderbarer Fußballabend! 2:1 gegen den amtierenden Weltmeister Deutschland. Grandiose Leistung. Herzliche Gratulation an Alaba, Arnautovic, Schöpf & Co. @oefb1904 #AUTGER (vdb) https://t.co/6MgfslKftP — A. Van der Bellen (@vanderbellen) 2. Juni 2018

Die Österreicher. Sie haben nicht nur einen weitaus besseren Bundeskanzler als wir Deutschen, nun sind sie uns auch noch fußballerisch voraus. So zeigen sie uns ganz nebenbei und lässig, dass es Alternativen gibt und wie man es besser macht.#AUTGER 2:1 — classiciste (@FilzReiter) 3. Juni 2018