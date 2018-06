ÖFB-Team gegen Deutschland mit drei Änderungen in Startelf

Arnautovic steht in der Startformation - © APA

Das österreichische Fußball-Nationalteam geht am Samstagabend in Klagenfurt mit drei Änderungen in der Startformation ins Länderspiel gegen Deutschland. Im Tor kommt Sturm-Graz-Keeper Jörg Siebenhandl zu seinem zweiten ÖFB-Einsatz. Im Mittelfeld beginnen im Vergleich zum jüngsten 1:0 gegen Russland David Alaba und Florian Grillitisch statt Louis Schaub und Florian Kainz.