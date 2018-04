Unter Franco Foda gab es bisher nur Siege - © APA

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat dank der März-Länderspielsiege gegen Slowenien (3:0) und Luxemburg (4:0) in der FIFA-Weltrangliste die beste Platzierung seit 19 Monaten erreicht. Das ÖFB-Team scheint in der am Donnerstag veröffentlichten Rangliste an 26. Stelle auf und egalisierte damit die Platzierung von September 2016.