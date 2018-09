ÖFB-Elf enttäuscht zum Nations-League-Start in Bosnien

Hängende Köpfe bei den ÖFB-Spielern in Zenica - © APA

Österreichs Nationalteam hat in der Nations League einen Fehlstart hingelegt. Marko Arnautovic und Co. kassierten am Dienstagabend in Zenica bei Bosnien-Herzegowina eine nicht unverdiente 0:1-(0:0)-Niederlage. AS-Roma-Stürmer Edin Dzeko verpatzte das Pflichtspieldebüt von ÖFB-Teamchef Franco Foda mit seinem Treffer in der 78. Minute.