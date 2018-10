ÖFB-Team mit positiver Bilanz gegen Dänemark

Das ÖFB-Team begegnet am Dienstag den Dänen - © APA

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft weist vor dem Testspiel am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF eins) in Herning eine positive Bilanz gegen Dänemark auf. In bisher acht Duellen gelangen der ÖFB-Auswahl vier Siege, zudem gab es ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das Torverhältnis steht bei 14:13.