ÖFB-Team mit vielen Optionen – Alaba hofft auf drei Einsätze

Topstar David Alaba hatte am Sonntag in Schwaz ein Training ausgelassen, am Montag zeigte er sich trotz seiner zuletzt vom Rücken in den Oberschenkel ausstrahlenden Muskelprobleme zuversichtlich. “Ich werde mich reinfühlen Tag für Tag, dann werden wir sehen”, sagte der 25-Jährige von Bayern München. Ziel sei es, bei allen drei Tests dabei zu sein. “Es sind coole und schöne Spiele gegen Gegner, wo jeder Fußball spielen möchte, wofür wir als Fußballer auch am Platz stehen und hart arbeiten.”

Jedoch ist ein Einsatz Alabas im Testspiel gegen Russland immer unwahrscheinlicher. Der 25-Jährige ließ am Montagabend in Schwaz bereits die zweite Trainingseinheit in Folge aus. Neben Alaba fehlte am Montag auch Stefan Lainer beim Training. Der Rechtsverteidiger von Meister Salzburg laboriert laut ÖFB-Angaben an leichten Fersenproblemen. Xaver Schlager, Marvin Potzmann, Stefan Hierländer und Deni Alar, die am Sonntag noch für Salzburg bzw. Sturm Graz im Bundesliga-Einsatz waren, absolvierten noch nicht die volle Einheit mit der Mannschaft.

Alaba möchte der Mannschaft helfen, auf das nächste Level zu kommen. “Ich denke, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Es ist eine sehr positive Entwicklung unter dem neuen Trainer. Diese Entwicklung wollen wir weitergehen.” Alaba will vorangehen. “Mein Ziel war immer Verantwortung zu übernehmen, speziell am Platz. Ich möchte weiterhin als Führungsspieler wachsen, aber die Erfahrung speziell auch an jüngere Spieler weitergeben.”

Im Kader hat sich unter Foda ein schrittweiser Umbau vollzogen. Mittlerweile sind elf Akteure aus der heimischen Bundesliga darin zu finden. Die jungen Kräfte kommen durch die Akademien technisch besser ausgebildet zum Team als früher, meinte ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger. Anpassungsschwierigkeiten im Training gibt es kaum. “Sie können das Tempo sofort gehen.”

Das ÖFB-Team absolvierte am Montagnachmittag seine letzte Einheit in Schwaz, bevor es für das Russland-Spiel nach Innsbruck ging. Baumgartlinger meldete sich nach seiner in der letzten Saisonrunde für Bayer Leverkusen erlittenen Knieblessur fit. “Ich bin Richtung 100 Prozent unterwegs”, sagte der Mittelfeldspieler, auch wenn er die Verletzung noch leicht spüre. “Die Stabilität ist da, ich fühle mich gut.”

Die Ergebnisse gegen die drei WM-Starter stehen für den Kapitän im Hinblick auf die neue Nations League nicht über allem. “Das Statement würde uns nichts bringen, wenn wir dreimal mit derselben Formation spielen und am Ende alles gewinnen, und dann brechen im Herbst aus Verletzungsgründen drei weg.” Auch wenn ein gewisser Stamm wichtig sei, gelte es, flexibel zu bleiben – ein Ziel auch von Foda, der gerne Systeme und Personal wechselt.

Alaba kam im März gegen Slowenien (3:0) vor einer defensiven Dreierkette im linken Mittelfeld zum Einsatz. Bei der folgenden Partie in Luxemburg (4:0), als Foda auf eine Viererkette setzte, war er nicht mit dabei. Der Allrounder, der im Team nicht gerne Linksverteidiger spielt, bleibt die Schlüsselperson im Aufstellungspoker. In Tirol ist er mittlerweile so etwas wie ein Lokalmatador. Alaba hat sich in Kirchberg ein Haus gekauft. “Ich kann da sehr gut abschalten”, sagte der Wiener.

Sein Freund Marko Arnautovic macht das lieber im Urlaub. Davor gilt es aber noch, dreimal für Österreich das bestmögliche Resultat zu erzielen. Seinen Stammplatz hat der 29-Jährige sicher. “Ich denke nicht, dass wir in der Experimentierphase sind”, meinte Arnautovic. “Wir sind gut aufgestellt und gut formiert.” Der Fokus liege vorerst auf Russland. “Wenn wir ein gutes Spiel aufziehen und alles geben, denke ich nicht, dass etwas im Wege steht, dass wir da gut rauskommen aus diesem Spiel.”

(APA)