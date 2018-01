ÖFB-Teamspieler Bauer unterschrieb bei Stoke City

Moritz Bauer wechselt zum Wimmer-Club in die Premier League - © APA

Der vierfache österreichische Fußball-Internationale Moritz Bauer ist in die englische Premier League zu Stoke City gewechselt. Dies gab der Tabellen-18. am Dienstag bekannt. Bauer spielte zuletzt für Rubin Kasan in der russischen Liga, strebte aber einen Transfer an. Bei Stoke steht mit Innenverteidiger Kevin Wimmer bereits ein ÖFB-Internationaler unter Vertrag.