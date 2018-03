ÖFB-U19 wahrte EM-Quali-Chance

Für die Tore des ÖFB-Teams gegen Bosnien-Herzegowina sorgten Lieferings Nicolas Meister (28.), Freiburgs Anthony Schmid (67.) und Hoffenheims Christoph Baumgartner (69.). Zum Auftakt hatte die ÖFB-Auswahl in der Gruppe 7 gegen die Türkei 0:2 verloren.

Die Türkei und Dänemark halten damit vor den abschließenden Gruppenspielen bei vier Zählern, Österreich hat als Dritter drei Punkte auf dem Konto. Die ÖFB-Auswahl muss nun am Dienstag (14.00 Uhr) in Silkeborg gegen Dänemark gewinnen und darauf hoffen, dass das noch punktlose Schlusslicht Bosnien-Herzegowina in Randers gegen die Türkei zumindest ein Remis holt. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Endrunde in Finnland (16. bis 29. Juli).

(APA)